Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 11-13 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır