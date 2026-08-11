HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Abbas, 12 Ağustos’ta Erdoğan ile bir araya gelecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 11-13 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı
Uşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybettiUşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Filistin Türkiye mahmud abbas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.