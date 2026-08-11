Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 11-13 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." dedi.
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