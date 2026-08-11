HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de trafikteki tartışma taşlı saldırıya dönüştü

İzmir’de otoyolda seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma taşlı saldırıya dönüştü. Önünü kestikleri araca taş fırlatarak küfür ve tehditler savuran şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir’de trafikteki tartışma taşlı saldırıya dönüştü

Olay, İzmir otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlardan birinde bulunan vatandaş, diğer otomobilin önlerine geçerek yavaşladığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü öne sürerek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer araçta bulunan kadın, erkek ve genç yaştaki şüphelilerin karşı araçtaki vatandaşlara küfür ve tehditler savurduğu görüntülere yansıdı. Şüpheliler, önünü kestikleri otomobile ellerindeki taşları fırlatarak saldırırken, otoyolda tehlikeli anlar yaşandı.

Görüntülerde şüphelilerin taş atarak saldırdığı ve hakaretlerde bulunduğu anlar yer alırken, kayıt alan mağdur sürücünün şüphelilere, "Mahkemede hesaplaşacağız" dediği duyuldu.

İzmir’de trafikteki tartışma taşlı saldırıya dönüştü 1

Öte yandan, araçtan inmenin cezasının ağır olduğunu bilen araç sürücülerinin otomobillerinden inmeden yol tartışmasını sürdürmesi dikkat çekti.

İzmir’de trafikteki tartışma taşlı saldırıya dönüştü 2

İzmir’de trafikteki tartışma taşlı saldırıya dönüştü 3
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı
Uşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybettiUşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.