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'Sana mezar yeri aldım' deyip kefen gönderdi, defalarca bıçakladı

Adana'da eski eşi Ayşe Katırcı’yı (52) tehdit edip kefen gönderdiği ileri sürülen, ardından 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun (56), emniyetteki ifadesinde, “Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım” dediği belirtildi.

'Sana mezar yeri aldım' deyip kefen gönderdi, defalarca bıçakladı

Adana'daki olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle yaralandı.

Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Sana mezar yeri aldım deyip kefen gönderdi, defalarca bıçakladı 1

8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce, 'Sana mezar yeri aldım' şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürülen Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

Sana mezar yeri aldım deyip kefen gönderdi, defalarca bıçakladı 2

‘KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, ÖFKE PATLAMASIYLA SALDIRDIM’

Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu'nun, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği belirtildi.

Sana mezar yeri aldım deyip kefen gönderdi, defalarca bıçakladı 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu kanunlar anlaşılmaz 8 kez uzaklaştırma ne demek adam uslanmıyor ver okkalı bir ceza o kişi birdaha o şehire gidemez altına yapar
idam gelmedikçe bu tür olaylar devam edecek malesef
tamam hic sikinti yok o zaman sanada aynisini yapalim 8 bicak darbesi ye belki aklin basina gelir ! dinsizlik'imansizlik almis basini gidiyor Allahim yardimcimiz olsun
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