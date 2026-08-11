30 şehir için alarm verildi! Bir yanda sağanak, diğer yanda kavurucu sıcak! İşte etkilenecek iller

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ordu ve Samsun için sarı kodlu uyarı geldi.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney bölgelerde ise normallerin birkaç derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul’da poyraz aralıklarla kuvvetli esecek ancak sıcaklıklar bu hafta 33 dereceye, nem de yüzde 88’e kadar çıkacak. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem vatandaşı bunaltacak.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre Temmuz 2026, ortalama 20,96 derece ile şimdiye kadar kaydedilen en sıcak okyanus yüzeyi sıcaklığına sahip temmuz ayı oldu.
Batı Avrupa'da da haziran-temmuz döneminde ortalama sıcaklığın 21,62 dereceye ulaşmasıyla 2022 yılında kırılan rekor geride bırakıldı.
Aşırı sıcakların etkisi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yunanistan'ın en yoğun turistik bölgelerinden Halkidiki'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Sartis Köyü Yerel İdaresi, sahil işletmelerinden müşterilere sunulan duş hizmetlerini durdurmalarını istedi.
Ülkede daha önce de 10 adada su kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Güneybatı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Bursa: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 34°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C, kuzey ve doğu kesimlerde kısa süreli sağanak yağışlı
Kırklareli: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Bölge genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Denizli: 40°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 38°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Kıyı kesimlerde sıcak ve açık hava hakim olacak. Toroslar çevresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağış görülebilir.
Adana: 36°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Burdur: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 34°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde güneşli ve sıcak hava bekleniyor.
Aksaray: 31°C, az bulutlu ve açık
Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 33°C, az bulutlu ve açık
Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Bolu: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Bölgenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya: 32°C, parçalı bulutlu
Rize: 28°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Samsun: 30°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Kuzey ve doğu kesimlerde sağanak yağış beklenirken, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Erzurum: 26°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 23°C, yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Malatya: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 26°C, kuzey ve doğusunda sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.
Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 39°C, az bulutlu ve açık
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