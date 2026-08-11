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Karadeniz'de vurulan gemideki mürettebat, dehşet anlarını anlattı

Karadeniz'de geçen hafta dronla vurulan Türk Ro-Ro gemisinin mürettebatından Furkan Hardal, denizin ortasında yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Karadeniz'de vurulan gemideki mürettebat, dehşet anlarını anlattı

Samsun-Rusya hattında yaş sebze ve meyve yüklü termokin dorseler taşıyan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisi, Rusya kara sularından çıkış yaptığı sırada dehşeti yaşadı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan gemi mürettebatı Furkan Hardal (28), Samsun'da tedavi altındayken o korkunç anları anlattı.

"ÖNCE TACİZ ETTİLER SONRA HEDEF ALDILAR"

Geminin saat 16.00 sıralarında Rusya limanından kalkış yaptığını belirten Hardal, asıl kabusun saat 17.00 sıralarında gemi karadan yaklaşık 25 mil uzaklaştığında başladığını söyledi. Başlangıçta dronların sağdan ve soldan yüksek hızla geçerek kendilerini taciz ettiğini belirten Hardal, "Daha yakından ve hızlı geçmeye başladıklarında bizi vuracaklarını anladık" dedi.

Karadeniz de vurulan gemideki mürettebat, dehşet anlarını anlattı 1

İlk darbeyi iskele tarafından (sol taraf) aldıklarını ve bir şoförün başından ağır yaralandığını aktaran Furkan Hardal, "Saldırı sonrası acil durum filikamız yanmaya başladı, söndüremedik. Dronlar ilk seferde doğrudan vurmadı, önce insanları bir yere topladılar. Geminin faaliyetini durdurmak için değil, tamamen öldürmeye, toplu halde katliam yapıp işin içinden çıkmaya çalıştılar" diye konuştu.

"GEMİ CEHENNEME DÖNDÜ"

Toplam 6 isabet alan gemide yaşam mahallinin hedef alındığını belirten Hardal, mürettebatın hayatta kalma mücadelesini şu sözlerle aktardı: "Yaşam mahallini vurmaya başlayınca alt katlara, korunaklı bölgelere indik. Ancak herkesi bir arada görünce oraya da saldırdılar. Çarkçıbaşıyla birlikte baş tarafa kaçtık. Demir kapıyı kapatmaya çalışırken dron hemen arkamda patladı. Basınç beni 2-2.5 metre sürükledi. Oksijen ve yangın tüpleri patlamaya başladı, gemi 100 metrelik bir alev topuna dönüştü. Göz gözü görmüyordu."

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDENLER VAR"

Karbondioksit tüplerinin olduğu konteynerin arkasına saklanan personelin birbirine siper olduğunu anlatan Hardal, dışarıda kalanların ağır yaralar aldığını belirterek, "Kulak zarları delinenler, vücuduna ve akciğerlerine şarapnel saplananlar, ağır yanıkları olanlar var. Bazı çalışma arkadaşlarımız görme ve duyma duyularını yitirdi" açıklamasında bulundu.

Karadeniz de vurulan gemideki mürettebat, dehşet anlarını anlattı 2

Saldırının ardından yaklaşık 3 saat boyunca hiçbir müdahale yapılamadan kurtarılmayı beklediklerini belirten Hardal, kan kaybı ve duman zehirlenmesi tehlikesiyle burun buruna geldiklerini söyledi. Gelen Rus hücumbotunun gemiye yanaşamadığını ifade eden Hardal, "İnecek yerimiz yoktu. Orta garajın rampasını açtık ve kendimizi bir şekilde hücumbota attık. Eğer dron o sırada rampadan içeri girip dorseleri patlatsaydı gemi tamamen infilak edecekti" şeklinde konuştu.

Kendi sağlık durumu hakkında da bilgi veren Furkan Hardal, bacaklarında ciddi şarapnel ve yanık yaraları bulunduğunu, yürümesine engel bir durum olup olmadığının çekilecek tomografi sonuçlarıyla belli olacağını sözlerine ekledi.
Nadezhda isimli Ro-Ro gemisi 3 Ağustos'ta Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nın yaklaşık 20 mil açığında saldırıya uğramış, ağır hasar alan gemi Samsun Limanı'na çekilmişti. Yaralı mürettebat da Samsun'da tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gemi
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