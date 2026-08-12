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Honor’dan 12.000 mAh batarya hamlesi: Deneme üretimine geçtiği iddia edildi

Honor’un 12.000 mAh kapasiteli yeni telefon bataryasının deneme üretimine girdiği öne sürüldü. Bataryanın hangi modelde kullanılacağı ise bilinmiyor.

Honor’dan 12.000 mAh batarya hamlesi: Deneme üretimine geçtiği iddia edildi
Enes Çırtlık

Honor’un akıllı telefonlardaki batarya kapasitesini daha da yukarı taşımaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Honor tarafından geliştirilen 12.000 mAh kapasiteli yeni bir batarya, “deneme üretimi” aşamasına girmiş durumda.

Ancak yeni bataryanın hangi Honor telefonunda kullanılacağı henüz bilinmiyor.

12.000 MAH OLARAK TANITILABİLİR

Sızıntıya göre bataryanın markanın tanıtımlarda kullanacağı tipik kapasitesi 12.000 mAh olacak.
Bataryanın nominal kapasitesinin ise 11.790 mAh, nominal enerjisinin de 43,86 Wh olduğu öne sürülüyor.

Honor’un daha önce yaklaşan Power3 modeli için 11.000 mAh ile 12.000 mAh arasında bir kapasite hedeflediği iddia edilmiş, daha sonraki söylentiler ise telefonun 10.000 mAh bataryayla gelebileceğine işaret etmişti.

Şirketin 14.000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon bataryası geliştirdiğine ilişkin iddialar da daha önce gündeme gelmişti ancak bu çalışmanın mevcut durumu bilinmiyor.

Honor’dan 12.000 mAh batarya hamlesi: Deneme üretimine geçtiği iddia edildi 1

HANGİ TELEFONDA KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL

Digital Chat Station, deneme üretimine girdiği öne sürülen yeni 12.000 mAh bataryanın hangi telefona yönelik olduğunu açıklamadı.

Paylaşımın yorumlarında bataryanın yaklaşan Honor Win2 ailesindeki bir modelde, muhtemelen Win Turbo2’de kullanılabileceği yönünde tahminler ortaya atıldı.

Honor’dan 12.000 mAh batarya hamlesi: Deneme üretimine geçtiği iddia edildi 2

Bataryanın Honor Power3 için hazırlanıyor olma ihtimali de bulunuyor.

Ancak bunların hiçbiri sızıntıda doğrulanmış değil. Şu aşamada bilinen iddia yalnızca Honor’un 12.000 mAh tipik kapasiteli yeni bataryasının deneme üretimine geçtiği yönünde.

(Kaynak: GSMArena)

Bu haberin içindeki görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor pil batarya telefon
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