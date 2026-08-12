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Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli kadın yakalandı

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de sabaha karşı bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen kadın, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüpheli kadının Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli kadın yakalandı

Olay, sabah saat 04.45 sıralarında Menteşe merkezde, tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı çevrede kimsenin bulunmadığı sırada kaldırımda yürüyen kadın, iş yerinin önünde duvara asılı Türk bayrağının yanına gelerek, çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermek istedi.

Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen 31 yaşındaki kadının A.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan A.A., işlemleri yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA

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Muğla
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