Hem kedinize hem kendinize büyük iyilik: Haustier Kedi Tuvaletinde fırsatı kaçırmayın

Sürekli kedi kumu temizlemek istemiyorsanız otomatik bir kedi tuvaleti eviniz için şart. Haustier MSP08 da her kullanımdan sonra kumu saniyeler içinde eleyerek çöp haznesine hapseder. Üstelik dahili ağırlık sensörleri ve mobil uygulaması sayesinde kedinizin tuvalet kullanımını uzaktan takip etmenizi sağlar. Hazır 2.000 TL indirim varken hem kendinize hem minik dostunuza yıllarca sürecek büyük bir konfor hediye edebilirsiniz.

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Haustier MSP08 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Haustier MSP08, 65 litrelik geniş iç hacmi ve 9 litrelik ekstra büyük çöp haznesiyle kedi bakımını zahmetsiz hale getirir. Her kullanımdan sonra kendini otomatik olarak temizleyen akıllı mekanizması, entegre ağırlık sensörleri sayesinde dostunuzun güvenliğini ve tuvalet alışkanlıklarını hassasça takip eder. İyonizer kötü koku giderici teknolojisi evdeki tatsız kokuları hapsederken, Wi-Fi ve mobil uygulama desteği sayesinde tüm süreçleri akıllı telefonunuzdan uzaktan kolayca yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Açıkçası hayat kurtarıcı bir ürün, ucuz olduğu için endişelenmiştim fakat işini güzel yapıyor, bir sorun yaşamadık, koku konusunda da gayet başarılı. Benim kedim 6,3 kg, boyutu gayet iyi sığıyor."

"Ürün çok iyi paketleme gayet güzel sağlam bir şeklimde geldi teşekkür ederim."

Bu içerik 12 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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