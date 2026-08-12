Film izlemeye geldi evlilik teklifi aldı

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Hava Sineması bir kez daha Bahçeşehir Yeşil Vadi’de Düzcelileri buluşturdu. Yoğun ilgi gören organizasyon öncesinde Çocuk Üniversitesi ekipleri tarafından çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Çocuklar eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, aileler de açık havada sinema izleme deneyiminin tadını çıkardı.

Yoğun katılımın olduğu gecede sinema gösteriminin yanı sıra duygusal bir an da yaşandı. Etkinlik sırasında bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi ederek geceyi unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Evlilik teklifine şahit olan vatandaşlar da yaşanan duygusal ana alkışlarıyla eşlik etti. Sürpriz bir slayt gösterisi ile başlayan organizasyondan duyduğu şaşmayı dile getiren Öznur Kahvaci; "Normal film izlemeye geldiğimizi sanıyordum. Ekranda slaytı görünce zaten çok şaşırdım. Çok heyecanlı ve duygusal bir andı. Ağlamamak için çok zor tuttum kendimi. Bizim için film gibi bir şey oldu" ifadelerini kullandı.

Evlilik teklifinde bulunan Aydoğan Selçik yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi: "Ben zaten Düzce Belediyesi’nin sinema akşamlarını takip ediyordum. Çok güzel nostaljik bir ortam var burada. Burada evlenme teklifi yapmaya karar verdim. Öncesinde arkadaşlardan rica ettim. Hazırladığımız video klibini ekrana verdiler ve evlenme teklifimi yaptım. Çok mutluyum. Hayatımın başlangıç sinemasını izlediğimi düşünüyorum."

Düzce Belediyesi, yaz boyunca vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak etkinlikleri farklı noktalarda sürdürecek.