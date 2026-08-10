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Evinizdeki barista: Philips LatteGo kahve makinesi indirimini kaçırmayın
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Evinizdeki barista: Philips LatteGo kahve makinesi indirimini kaçırmayın

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Günün yorgunluğunu buz gibi bir iced latte ile atmak artık lüks değil! Evinizde kendi baristanız olmanın hayalini kuruyorsanız tam zamanı. Kahve tutkunlarının favorisi olan Philips LatteGo'da 2.000 TL indirim başladı. Tek tıkla 20 farklı sıcak ve soğuk tarifi önünüze seren cihazla mutfağınızın havasını değiştirmek için fırsat bitmeden sepetinize ekleyin!

Güne dışarıdaki pahalı kafeleri aratmayacak kalitede bir kahveyle başlama fikri kulağa nasıl geliyor? Gerçek bir kahve sevdalısıysanız bu habere bayılacaksınız! Mutfakların vazgeçilmezi Philips LatteGo makinesinde beklenen fırsat geldi. 2.000 TL indirimde olan bu efsaneye şans vermenin tam vakti!

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Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP5543/90)

Evinizdeki barista: Philips LatteGo kahve makinesi indirimini kaçırmayın 1

Philips LatteGo EP5543/90, tek tuşla hazırlanan sıcak ve soğuk 20 farklı içecek seçeneğiyle evinizi bir kafeye dönüştürür. SilentBrew teknolojisi sayesinde güne sessiz bir başlangıç yapmanızı sağlayan cihaz, %100 seramik öğütücüsü ve QuickStart özelliğiyle ısınma süresi beklemeden taze çekirdeklerden zengin aromalı kahveler sunar. Sadece iki parçadan oluşan hortumsuz LatteGo süt sistemi musluk altında 10 saniyede kolayca temizlenirken AquaClean filtresi 5.000 fincana kadar kireç temizliği gerektirmeden pratik ve hijyenik bir kullanım vadeder.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu tam otomatik kahve makinesini çok seviyorum; kullanımı çok kolay, çok şık ve kapuçino yapmak gerçek bir zevk."
  • "Son derece memnunum. Kahvenin tadı harika, sıcak suyla yapılan çay mükemmel ve hazırlanması çok hızlı, süt köpüğüyle yapılan sıcak çikolata ise muhteşem. Biraz gürültülü, ama önceki makinem de öyleydi. Ayarlardan çok memnunum ve latte veya cappuccino %1,5 sütle bile keyifli."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
kahve
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