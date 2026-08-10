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Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Kaza; dün gece Bilecik’in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki E.E. idaresindeki ticari araç ile karşı yönden gelen B.Ö. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü B.Ö. aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö., Ş.Ö., A.Ö. ve F.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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