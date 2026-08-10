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Meclis'te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar

TBMM Genel Kurulu’nda “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. İki liderin yan yana oturmasına rağmen tokalaşmaması dikkat çekti.

Meclis'te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar

Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ninTBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilen teklifin görüşmeleri, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirildi.

Birleşimin açılışında 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verildi.

YAN YANA OTURDULAR AMA...

Kanun teklifinin görüşüldüğü oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Meclis te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar 1

Genel Kurul salonunda iki liderin yan yana oturması dikkat çekerken, oturum öncesi ve sırasında yaşanan bir detay Meclis gündemine damga vurdu.

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GRUP BAŞKANLARI BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Oturum öncesinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Bahçeli’nin yanına giderek kendisiyle tokalaştı.

Meclis te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar 2

Bazı parti grup başkanlarının da Dervişoğlu ile tokalaştığı görüldü.

Meclis te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar 3

YAN YANA OTURDULAR, ANCAK TOKALAŞMADILAR

Genel Kurul salonunda ise Bahçeli ile Dervişoğlu’nun yan yana oturmasına rağmen birbirleriyle tokalaşmaması dikkat çekti.

Meclis te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar 4

İki liderin arasındaki bu görüntü, Meclis kulislerinde “soğuk rüzgarlar esiyor” şeklinde yorumlandı. Bahçeli ve Dervişoğlu’nun tokalaşmadığı anlar, objektiflere de yansıdı.

İYİ PARTİLİ VEKİLLERDEN TÜRK BAYRAKLI MESAJ

Öte yandan İYİ Parti milletvekilleri de Genel Kurul’a dikkat çeken bir görüntüyle katıldı.

Meclis te soğuk rüzgarlar! Yan yana oturdular ama tokalaşmadılar 5

Türk bayraklı atkılar takan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına da Türk bayrakları koydu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli Dursun Müsavat Dervişoğlu MHP İYİ Parti tbmm Terörsüz Türkiye
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