Çerçeve yasa öncesi Bahçeli’yi kızdıran soru! “18 saat dinleyeceksiniz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, bazı partilerde "çerçeve yasa konusunda kafa karışıklığı” yaşandığı yönünde soru yöneltildi. Bahçeli’nin yanıtı kısa ve sert oldu.

YASA BUGÜN GENEL KURULDA

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa, bugün TBMM Genel Kurulunun önüne gelecek. Görüşmelerin ardından düzenleme için oylama yapılacak.

BAHÇELİ’YE “KAFA KARIŞIKLIĞI” SORUSU

Genel Kurul öncesinde bir gazeteci, “Yasa değişikliğiyle ilgili bazı partilerde kafa karışıklığı görülüyor” diyerek Bahçeli’ye görüşünü sordu.

“SORU MU BU ŞİMDİ?”

Bahçeli, komisyondaki uzun görüşmelere göndermede bulunarak, “18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi?” karşılığını verdi.

GÖRÜŞMELER 17,5 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Çerçeve düzenleme, Adalet Komisyonunda 17,5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilmişti.