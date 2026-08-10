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SON DAKİKA | Fatih Erbakan'dan 'Çerçeve Yasa' kararı! Saatler kala duyurdu

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, TBMM'ye sunulan "Çerçeve Yasa" teklifine "çekimser" oy vereceklerini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, daha önce yaptığı açıklamada imzalanan çerçevenin içeriğinin belirsiz olduğunu savunarak, partisinin bu haliyle düzenlemeye destek vermeyeceğini söyledi.

SON DAKİKA | Fatih Erbakan'dan 'Çerçeve Yasa' kararı! Saatler kala duyurdu
Devrim Karadağ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'ye bugün sunulması beklenen ve "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifte örgütün tasfiyesine yönelik hükümlerin yer alması nedeniyle "hayır" oyu vermeyi doğru bulmadıklarını belirten Erbakan, PKK/KCK üyelerinin akıbetine ilişkin kararın hükümet ya da devlet kadroları tarafından değil, şehit aileleri, gaziler ve millet tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Erbakan, "Çerçeve Yasa" kapsamında bir af düzenlemesi öngörülmesi halinde bunun doğrudan referanduma götürülmesi gerektiğini ifade etti. Sürecin ilerleyen aşamalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirten Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak teklife "çekimser" oy vereceklerini açıkladı.

"BU TEKLİFİN MİLYONLARCA KÜRT KARDEŞİMİZLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise teklifin milyonlarca Kürt vatandaşını ilgilendiren bir düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, konuya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı:

"Bilindiği üzere, 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan ve detayları hakkında maalesef bilgi sahibi olamadığımız malum 'süreç'in ilk adımı olduğu açıklanan kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştur. Komisyon'dan geçen kanun teklifi ile ilgili olarak söylenmesi gereken ilk söz; bu teklifin milyonlarca Kürt kardeşimizle bir ilgisinin olmadığıdır.

SON DAKİKA | Fatih Erbakan dan Çerçeve Yasa kararı! Saatler kala duyurdu 1

Teklif'te yer alan, infaz sisteminin bir örgüte özel düzenlenmesine ilişkin hususlar, Kürt kardeşlerimize hürriyet, insan hakları ve eşitlik anlamında herhangi bir iyileştirme getirmemekte, sadece PKK/KCK üyesi teröristlerin salıverilmesini, örtülü bir şekilde affedilmesini içermektedir.

'TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ TESİS EDECEĞİ DÜŞÜNCESİ TAMAMEN ASILSIZDIR'

Dolayısıyla, bu maddelerin Türk-Kürt kardeşliğini tesis edeceği ve Kürt kardeşlerimize özlemle beklenen temel haklarını teslim edeceği şeklindeki düşünce tamamen asılsızdır. Söz konusu hükümler, milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlar da dahil olmak üzere PKK/KCK üyesi teröristleri, üstelik hiçbir pişmanlık şartı da aranmaksızın, topyekûn affetmeye yöneliktir.

'ÖRGÜTÜN TASFİYESİNİ İÇEREN HÜKÜMLER NEDENİYLE ‘HAYIR’ DEMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ'

Anayasa ve ceza infaz sistemimize yönelik aykırılıklara dikkat çektiğimiz bu kaygılarımızın yanında, teklif içeriğinde yer alan; PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son verilmesi, uhdelerindeki her türlü silah ve mühimmatın imhasının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca tespitini ve böylelikle örgütün tasfiyesini içeren hükümler nedeniyle bu teklife 'hayır' demeyi doğru bulmuyoruz.

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'TOPYEKÛN AFFEDİLMELERİNİ VEBAL OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Diğer taraftan; PKK/KCK üyesi teröristlerin, hem dağ kadroları hem de cezaevlerinde cezasını çekmekte olanlar olmak üzere topyekûn affedilmelerini, 2 ila 3 yıl içerisinde de siyasi haklarının iadesini içerdiğinden dolayı bu teklife 'evet' oyu vermeyi de bir vebal olarak değerlendiriyoruz.

'KARARI HÜKÜMET DEĞİL, MİLLET VERMELİ'

Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK/KCK üyesi teröristlerin akıbeti ile ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil; şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli, 'çerçeve yasa'nın af kapsamı doğrudan referanduma götürülmelidir.

'ÇERÇEVE YASA’YA ÇEKİMSER OY VERECEĞİZ'

Zikredilen sebepler ve sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle, Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Terörsüz Türkiye
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