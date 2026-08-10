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Çerçeve yasa TBMM'ye gelirken Yeni Parti'den peş peşe dikkat çeken açıklamalar

Bugün "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan yasanın TBMM Genel Kurulu'na gelmesi açısından kritik önem taşırken Yeni Parti'den konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Çerçeve yasa TBMM'ye gelirken Yeni Parti'den peş peşe dikkat çeken açıklamalar

Yeni Parti TBMM Grubu Meclis'te kapalı olarak toplandı. Grup, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi.

TANAL: "BURADA BAL GİBİ AF VAR"

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin siyasi iktidarın "bu af değildir" dediğini ancak bunun doğru olmadığını savundu. Tanal, "Burada bal gibi af var. Af gelecekse herkese gelebilmeli. Terör örgütlerine gösterdikleri toleransı, bizim belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, genel başkanlarımıza göstermiyorlar, bize göstermiyorlar" dedi.

Çerçeve yasa TBMM ye gelirken Yeni Parti den peş peşe dikkat çeken açıklamalar 1

- "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti.

GÜNAYDIN: "HERKES KENDİ TABANINA BAKACAK"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bütün milletvekillerimiz sorumlulukla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise kapalı grup toplantısında Genel Başkan ile gündemi değerlendireceklerini söyledi.

AKDOĞAN: "KARARIM NET"

Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, teklife ilişkin kararının net olduğunu, kararını toplantıda aktaracağını belirtti.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Terörsüz Türkiye Yeni Parti
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