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Günün yorgunluğunu anında unutun: SKG Ayak Masaj Aleti günün fırsatı oldu
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Günün yorgunluğunu anında unutun: SKG Ayak Masaj Aleti günün fırsatı oldu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Akşam eve döndüğünüzde ayaklarınızdaki sızı ve yorgunluk hissinden sıkıldıysanız çok iyi bir haberimiz var. Üç farklı Shiatsu modu ve hava yastığı teknolojisi sayesinde ayak tabanınızdaki tüm gerginliği dakikalar içinde çözen SKG YS100 Ayak Masaj Aleti bugün indirimde. Detaylar için okumaya devam edin!

Gün boyu koşturmaktan, saatlerce ayakta kalmaktan veya yoğun iş temposundan yorulan ayakları çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Tam bu noktada SKG YS100 ayak masaj aleti hayatınızı kolaylaştırıyor. 360° hava basıncı, Shiatsu masajı, 55°C sıcak kompresi ve uzaktan kumandasıyla öne çıkan bu cihaz günün fırsat ürünü oldu. Hemen keşfedin!

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SKG YS100 Isıtmalı Ayak Masaj Aleti

Günün yorgunluğunu anında unutun: SKG Ayak Masaj Aleti günün fırsatı oldu 1

SKG YS100 Ayak Masaj Aleti, 360° basınçlı hava yastığı, 3 farklı Shiatsu masaj modu ve 55°C hızlı sıcak kompres teknolojisini bir arada sunarak günün yorgunluğunu anında hafifletir. EU 47 numaraya kadar uyumlu geniş iç hacmi, çıkarılabilir ve yıkanabilir hijyenik pedleri ile tüm aile için pratik bir kullanım sağlayan ürün, dokunmatik paneli ve uzaktan kumandası sayesinde oturduğunuz yerden 15 veya 30 dakikalık seanslar ayarlayabilir, evinizde kişisel spa konforunu yaşayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu üründen çok memnun kaldım. Üç farklı türde derin doku ayak masajı sunuyor. Yavaşça ısınıyor. Tek dezavantajı ise, eğer ayaklarınız küçükse hava basıncı (air compression) biraz zayıf hissedilebilir."
  • "Genel olarak, sağlam yapılı, kullanımı kolay ve kesinlikle parasının karşılığını veriyor. Ayrıca ne kadar sessiz çalıştığını da takdir ediyorum, bu da onu akşamları televizyon izlerken veya kitap okurken rahatlamak için mükemmel kılıyor. Dayanıklı ve yüksek kaliteli hissettiriyor ve kurulumu hızlı ve basitti."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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