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Spor ve günlük yaşamda maksimum performans Powerbeats kulaklık indirimde
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Spor ve günlük yaşamda maksimum performans Powerbeats kulaklık indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Günün koşturmacasında, otobüse yetişirken ya da kafanızı her çevirdiğinizde kulaklığınızın kulağınızdan kayıp düşmesinden korkuyorsanız tam size göre bir çözüm var. Sıradan kulaklıklar sürekli kaybolma stresi yaşatırken Powerbeats Pro 2, kulağı tam saran kanca yapısıyla kaybolma riskini sıfıra indiren ve kristal netliğinde ses sunuyor. Şu an stoklarla sınırlı indirim varken kaçırmayın deriz!

Gün içinde hareket halindeyken kulaklığınızın tekinin düşüp kaybolmasından endişe etmekten sıkıldınız mı? Powerbeats Pro 2, kulağı mükemmel kavrayan özel ergonomik yapısı sayesinde düşme ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik güçlü bataryası ve hızlı şarjıyla gün boyu müziğinizi kesintisiz sürdürüyor. Hazır 3.200 TL indirimdeyken kendinize veya sevdiklerinize kulaklık düşürme derdine son verecek uzun ömürlü ve güvenli bir hediye verebilirsiniz. İşte detaylar!

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Beats Powerbeats Pro 2 ANC Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Spor ve günlük yaşamda maksimum performans Powerbeats kulaklık indirimde 1

Güçlendirilmiş ter ve suya dayanıklı tasarımı ile ayarlanabilir ve güvenli oturan kulak kancaları sayesinde zorlu hava koşullarına ve yoğun antrenmanlarda endişeye yer bırakmayan Powerbeats Pro 2, mükemmel bir konfor sunar. Gelişmiş akustik ses mimarisi kristal netliğinde ve dengeli bir ses deneyimi yaşatırken uzun pil ömrü ve şarj kutusu desteği gün boyu müziğinizi kesintisiz sürdürmenizi sağlar. Apple H1 çip teknolojisi sayesinde cihazlarınızla anında eşleşen ve gelişmiş mikrofon performansıyla aramalarınızı pürüzsüz kılan bu model, gün boyu iletişim ve müzik keyfinizi en güvenli şekilde tamamlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kulak arkası çengelleri sayesinde hareket ederken kulağımdan milim oynamıyor, düşme riski sıfır. Ses yüksekliği ve bas performansı muazzam; yüksek seste bile kaliteden ödün vermiyor. Antrenmanlarda yüksek sesli müzikle motive olmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. İyi ki almışım siz de kendinizi şımartın."
  • "Airpods 2'den buna geçtim. Bu son derece rahat, pil süresi daha uzun, müzik dinlerken basları bir tık daha az ama kulağa baskı uygulamıyor. Ben çok daha konforlu hissettim. Sessiz modu başarılı değil ancak kulaktan düşme riski sıfır. Frekans aralığı çok tatmin edici (Dolby Atmos ile de çok iyi performans veriyor) ve parasını hak ediyor. Telefon görüşmelerinde de oldukça başarılı. Sadece spor/hareketli kullanım değil, kulak sağlığı için de (minimum zarar) tercih edilebilir. Kulaklarım oldukça hassastır ve bu kulaklığı uzun süreli de kullanabiliyorum. Kesin tavsiye ederim."
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Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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