Spor ve günlük yaşamda maksimum performans Powerbeats kulaklık indirimde

Gün içinde hareket halindeyken kulaklığınızın tekinin düşüp kaybolmasından endişe etmekten sıkıldınız mı? Powerbeats Pro 2, kulağı mükemmel kavrayan özel ergonomik yapısı sayesinde düşme ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik güçlü bataryası ve hızlı şarjıyla gün boyu müziğinizi kesintisiz sürdürüyor. Hazır 3.200 TL indirimdeyken kendinize veya sevdiklerinize kulaklık düşürme derdine son verecek uzun ömürlü ve güvenli bir hediye verebilirsiniz. İşte detaylar!
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Güçlendirilmiş ter ve suya dayanıklı tasarımı ile ayarlanabilir ve güvenli oturan kulak kancaları sayesinde zorlu hava koşullarına ve yoğun antrenmanlarda endişeye yer bırakmayan Powerbeats Pro 2, mükemmel bir konfor sunar. Gelişmiş akustik ses mimarisi kristal netliğinde ve dengeli bir ses deneyimi yaşatırken uzun pil ömrü ve şarj kutusu desteği gün boyu müziğinizi kesintisiz sürdürmenizi sağlar. Apple H1 çip teknolojisi sayesinde cihazlarınızla anında eşleşen ve gelişmiş mikrofon performansıyla aramalarınızı pürüzsüz kılan bu model, gün boyu iletişim ve müzik keyfinizi en güvenli şekilde tamamlar.
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Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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