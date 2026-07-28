HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Oğlunun burnunu kırdığı iddia edilen baba serbest bırakıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde aile içi tartışmasında oğlunun burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğlunun burnunu kırdığı iddia edilen baba serbest bırakıldı

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. (26) yaralandı. Burnunun kırıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan baba İ.K. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba İ.K.’nin ifadesinde, "Oğlum uyuşturucu kullanıyor. Evi bastı, bize saldırdı. Arbede sırasında burnu kırılmış. Uzaklaştırma kararı istiyorum" dediği öğrenildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burdur’da çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördüBurdur’da çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü
Burdur’da güneş enerji santralindeki trafo yangını otluk alana sıçradıBurdur’da güneş enerji santralindeki trafo yangını otluk alana sıçradı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.