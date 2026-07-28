Oğlunun burnunu kırdığı iddia edilen baba serbest bırakıldı

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. (26) yaralandı. Burnunun kırıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan baba İ.K. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba İ.K.’nin ifadesinde, "Oğlum uyuşturucu kullanıyor. Evi bastı, bize saldırdı. Arbede sırasında burnu kırılmış. Uzaklaştırma kararı istiyorum" dediği öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır