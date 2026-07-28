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Karayolunda Traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı

Ardahan’da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Karayolunda Traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı

Ardahan-Kars kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, traktörde maddi hasar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ardahan
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