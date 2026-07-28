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Dolandırıcı 17 mağdur ise 81 yaşında! Öyle bir yöntem kullandı ki...

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 17 yaşındaki F.Y. isimli şahıs kendisini komiser olarak tanıtarak 81 yaşındaki M.G.'yi dolandırdı. Dolandırıcının yaşlı kadını 'adınıza telefon hattı açılıp suçlar işlendiği' yalanıyla toplamda 1 milyon 600 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

Dolandırıcı 17 mağdur ise 81 yaşında! Öyle bir yöntem kullandı ki...

Çatalca’da Ferhatpaşa Mahallesi'nde 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kendini 'komiser' olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.’yi arayarak adına açılan hatların suçlarda kullanıldığını öne sürdü.

Dolandırıcı 17 mağdur ise 81 yaşında! Öyle bir yöntem kullandı ki... 1

SERVETİNİ TESLİM ETTİ

Korkuya kapılan M.G, evindeki 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 ABD dolarını şüpheliye teslim etti.

Dolandırıcı 17 mağdur ise 81 yaşında! Öyle bir yöntem kullandı ki... 2

GÖZALTINDA

Olayın ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvuran mağdurun ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen nakit para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

Dolandırıcı 17 mağdur ise 81 yaşında! Öyle bir yöntem kullandı ki... 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Çatalca
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