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Ezber bozan araştırma: Kilo vermek tip 2 diyabet riskini her zaman azaltmıyor

Sağlıklı beslenme ve kilo vermek tip 2 diyabet riskini azaltmada önemli görülse de yeni bir araştırma bunun herkes için aynı sonucu vermediğini ortaya koydu. Bilim insanları, bazı yüksek risk grubundaki kişilerde kalıcı kilo kaybına rağmen diyabet riskinin devam ettiğini açıkladı.

Ezber bozan araştırma: Kilo vermek tip 2 diyabet riskini her zaman azaltmıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Alman Diyabet Araştırma Merkezi, Tübingen Üniversite Hastanesi ve Helmholtz Münih tarafından yürütülen araştırma, yaşam tarzı değişikliklerinin tip 2 diyabet riskini herkeste aynı ölçüde azaltmadığını gösterdi. Çalışmanın sonuçları bilimsel dergi Diabetes'ta yayımlandı.

Araştırmada, tip 2 diyabet riski yüksek kişilerin altı farklı gruba ayrıldığı sınıflandırma sistemi incelendi. Özellikle 5'inci risk grubunda yer alan kişilerde, kilo verilmesine rağmen kan şekeri seviyelerinin yükselmeye devam ettiği belirlendi.

YÜZDE 8 KİLO VERDİLER AMA RİSK AZALMADI

Araştırma kapsamında tip 2 diyabet riski yüksek kişiler iki yıl boyunca sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı programına katıldı. Katılımcılar daha sonra yaklaşık dokuz yıl takip edildi.

Sonuçlara göre 5'inci risk grubundaki kişiler ortalama yüzde 8 oranında kalıcı kilo vermelerine rağmen insülin üretimleri azaldı ve tip 2 diyabet geliştirme riskleri yüksek kalmaya devam etti.

Ezber bozan araştırma: Kilo vermek tip 2 diyabet riskini her zaman azaltmıyor 1

YAĞLI KARACİĞER VE İNSÜLİN DİRENCİ ETKİLİ OLABİLİR

Bilim insanları, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin insülin direnci ve yağlı karaciğer hastalığı olabileceğini değerlendirdi. Karaciğerde yağ birikiminin, pankreasın insülin üretme kapasitesini olumsuz etkileyerek kan şekerinin yükselmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Araştırma ayrıca bu kişilerin yalnızca tip 2 diyabete değil, kalp ve damar hastalıklarına karşı da daha yüksek risk taşıyabileceğini ortaya koydu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ DÖNEMİ GÜNDEME GELEBİLİR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların doğrulanması halinde diyabetten korunma programlarının kişiye özel planlanması gerekebileceğini belirtti.

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diyabet Kilo vermek araştırma
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