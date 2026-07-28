Erdal Beşikçioğlu'nun kararını açıkladı! "CHP'de kalmaya karar verdi"

Özgür Öze dahil CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle Yeni Parti'nin kurulmasının ardından gözler belediye başkanlarına da çevrildi. CHP'li belediye başkanlarının bir kısmı Özgür Özel'e desteğini açıklarken bir kısmı ise CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı.

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU CHP'DE KALMAYA KARAR VERDİ"

Bu arada Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da kararı merakla bekleniyordu. Gazeteci Deniz Zeyrek, Etimesgut Belediyesi’ndeki belediye meclis üyelerinin tamamına yakının istifa edip Yeni Parti’ye katıldığını söylerken Erdal Beşikçioğlu'nun CHP’de kalmaya karar verdiğini öne sürdü.

"BUTLAN TARAFINDA KALARAK KENDİNİ GÜVENCEYE ALMIŞ HİSSEDECEK"

Beşikçioğlu’nun operasyon ve tutuklama endişeleri olabileceğini söyleyen Zeyrek, “Etimesgut’ta çok fazla müteahhitten bu tür iddialar geliyor. Zannedersem Etimesgut da butlan tarafında kalarak kendini güvenceye almış hissedecek” dedi.