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Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 15 maddelik tasarının 3 Ağustos'a TBMM'ye sunulacağı öne sürüldü. Ayrıca terör örgütü mensuplarına 6 aylık süre tanınacağı iddia edildi. AK Parti kaynakları genel affın gündemde olmadığını belirtirken İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan referandum çağrısıyla birlikte sert bir “direnç” mesajı geldi.

Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu
Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye’nin gündemindeki “terörsüz Türkiye” sürecinde gözler, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiyesine yönelik hazırlanacak çerçeve yasaya çevrildi. Çalışmalar sürerken tasarının kapsamı ve Meclis’e geleceği tarihle ilgili dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. 15 maddeden oluşması beklenen düzenlemenin 3 Ağustos Pazartesi günü TBMM’ye sunulacağı öne sürüldü. İktidar kanadından “Genel af yok” mesajı gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise tasarının halka sorulmasını istedi. Dervişoğlu, teklifin komisyon aşamasında sert bir dirençle karşılaşacağını söyledi.

15 MADDELİK TASARI 3 AĞUSTOS’TA MECLİS’E GELECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, hazırlanan çerçeve yasanın 15 maddeden oluştuğunu belirtmişti. Sözcü'de yer alan habere göre; tasarıya ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin 3 Ağustos Pazartesi günü TBMM’ye sunulması bekleniyor. Düzenlemenin, ilgili komisyonda yer alan siyasi partilerin ortak teklifi olarak Meclis Başkanlığına sunulmasının planlandığı aktarıldı.

Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu 1

6 AYLIK SÜRE TANINACAK

Taslağın geçici ve müstakil bir yasa olarak hazırlanacağı, uygulamanın ise ucu açık bırakılmayarak 6 aylık süreyle sınırlandırılacağı öne sürüldü. Düzenlemenin silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönüşünü kapsayacağı, polis ve askerleri şehit eden örgüt üyelerinin ise kapsam dışında tutulacağı belirtildi.

Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu 2

ANAYASANIN “EŞİTLİK” İLKESİ MASADA

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre ise düzenlemenin Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı hale gelmemesi için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedeflenen düzenlemenin ardından Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda da değişiklik yapılması planlanıyor.

"SİLAHLI EYLEME KATILMAMIŞSA CEZA YOK"

Silahlı eyleme katılmamış örgüt mensuplarının ceza almaması, eyleme katılanlar hakkında ise ayrı bir infaz düzenlemesi yapılması üzerinde duruluyor. Yalnızca PKK mensuplarına yönelik ceza indirimlerinin diğer suçlardan hüküm giyenler açısından eşitlik tartışması oluşturabileceği değerlendiriliyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI: “ELEŞTİRİ HAKLI AMA AF YOK”

Çerçeve yasa, AK Parti Grup Yönetim Kurulunda da ele alındı. Milletvekillerine yapılan bilgilendirmede düzenlemenin kişiye özel olmadığı ve genel af içermediği vurgulandı. AK Parti kaynakları, eşitlik tartışmasına ilişkin, “Toplumda onlara af getirilirken, başka suçlardan ceza alanlara haksızlık oluyor eleştirisi var. Haklı bir eleştiri ama şu anda bir af düşünülmüyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu 3

DERVİŞOĞLU’NDAN 'REFERANDUM' ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Sözcü’ye verdiği röportajda, çerçeve yasa taslağının muhalefet partileriyle paylaşılmadığını savundu. Terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlemenin halka sorulmasını isteyen Dervişoğlu, referandum çağrısında bulundu. Teklif Meclis’e geldiğinde bütün demokratik haklarını kullanacaklarını belirten Dervişoğlu, “Türk Milleti adına direnme hakkımızı kullanacağız” dedi.

Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu 4

Dervişoğlu, komisyon sürecinde izleyecekleri tutumu “Tasarı komisyona geldiği andan itibaren, siyasi hayatımızda eşine az rastlanır bir dirençle karşılaşacaklar” sözleriyle dile getirdi.

Çerçeve yasa için tarih verildi! 15 maddelik tasarı Meclis yolunda: Dervişoğlu meydan okudu 5

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleştirdiği 'terörsüz Türkiye' turu kapsamında Dervişoğlu'nu da ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
pkk meclis müsavat dervişoğlu tbmm terör örgütü Terörsüz Türkiye
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