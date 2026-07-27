Dikkat çeken Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki figüran iddiasıyla ilgili "Bizim konumuz değil" diyen Özel, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Özel şunları ifade etti:

FİGÜRAN İDDİASI

Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz öncelikle. Yeni bir başlangıç, yeni umutlar ve bundan sonra yeni bir siyaset... Sizler de yakından hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan kararı sonrasında yaşananları hem halktaki önce hayal kırıklığını, öfkeyi, sonra bu öfkenin bir enerjiye dönüşmesini ve daha sonra da bu YENİ Parti süreciyle ilgili milletin adeta bize YENİ Parti'yi kurdurmasını, milletin kurmasını, ilk ve son kararı milletin vermesini yakından izlediniz. Tabii bahsettiğiniz hususu ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselelerine girecek, onları eleştirecek değilim. Zaten eleştiriyi kamu adına önce olayı ortaya çıkaran gazeteci arkadaşımız, sizler, sonra da kamuoyu yaptı yapacağı kadar. Bizim konumuz değil. Siz bir siyasi parti olarak da bir işe kalkışıyorsanız, o işi halka taahhüt ettiğiniz şeffaflıkta ve gerçeklikte olması lazım. Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkarmak bir gazetecilik başarısıdır. Oradan sonra kullanılan dili kabul etmek mümkün değil. Ben işin o tarafındayım. Diğer tarafı milletimizin takdirinde.

YARGITAY BUTLAN KARARINI İPTAL EDERSE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız.

MANSUR YAVAŞ VE ZEYDAN KARALAR YENİ PARTİ'YE KATILACAK MI?

Yavaş ile bir kuşkumuz yok. Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü. Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş davasında devam eden bir yargılaması var. Karalar'a 'YENİ Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz' şeklinde baskı yapıldığına dair duyumlar aldım.