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Elazığ'da dağlık alanda yangına sebep olan şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da dağlık alanda yangına sebep olan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 su ikmal aracı, 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 8 teknik personel, 25 orman muhafaza memuru, 70 orman işçisi sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, 15 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Elazığ da dağlık alanda yangına sebep olan şüpheli tutuklandı 1

DAĞLIK ALANDA YANGINA SEBEP OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının ardından Keban Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, yangının ilk çıkış yerinin Nimri köyü eteklerindeki arı kovanlarının bulunduğu yer olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan kovanların sahibi H.M.Ş., ifadesinde olay günü sigara içtiğini ve sigara ateşinin düşmesi sonucu yangının çıktığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün Keban Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ orman yangını
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