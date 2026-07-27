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Samsun'da seyir halindeki traktör alevlere teslim oldu

Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Samsun'da seyir halindeki traktör alevlere teslim oldu

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ardal’a ait 06 SEZ 86 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler traktörü tamamen sardı.

Samsun da seyir halindeki traktör alevlere teslim oldu 1

TRAKTÖR ALEV ALEV YANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Samsun da seyir halindeki traktör alevlere teslim oldu 2

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın traktör
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