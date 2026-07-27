Ankara'da gece kulubüne müstehcenlik soruşturması: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren ‘Sixtiees Pub’ isimli işletme hakkında; CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin sanal medya üzerinden paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

GECE KULÜBÜNE MÜSTEHCENLİK SORUŞTURMASINDA 7 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz Cumartesi günü işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, TCK’nın 226/2 ve 227/2 maddelerinde düzenlenen suçlara muhalefet suçundan bugün tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır