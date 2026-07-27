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İran'dan Hürmüz açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, “Umman'daki görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önerisini reddettik” dedi.

İran'dan Hürmüz açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu arasında son iki haftada yaşanan çatışmalar ve diplomatik temaslarla ilgili açıklamada bulundu.

"BU ÖNERİYİ KABUL ETMEDİK"

ABD'nin müzakereler sonuçlanana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapatılmaması ve gemi trafiğinin sürdürülmesi konusunda ısrar ettiğini söyleyen Garibabadi, İran heyetinin bu öneriyi kabul etmediğini bildirdi. Garibabadi, “Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası değişmeyecektir. Bu öneriyi kabul etmedik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam etti. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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