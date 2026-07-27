Yer: Bursa! Sokak ortasında bacağından vurdu

Olay, Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.G. ile E.T. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.G. yanında bulunan tabancayla ateş ederken, E.T. kurşunların isabet etmesiyle sağ bacağından yaralandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah seslerinin duyulması çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan H.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır