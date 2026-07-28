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Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı 1

İKİ OLAYIN SABIKALILARI...

Soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da Fatih’te faaliyet gösteren bir iş yerine suç örgütü adına düzenlenen silahlı saldırı ile 22 Temmuz'da suç örgütü liderinin doğum günü nedeniyle Kağıthane Nurtepe’de yol keserek pankart açılması eylemine karıştıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı 2

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' suç örgütlerine mensup oldukları değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Barış Boyun grubundan Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor Bekir Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G. ve Özcan G. ile Gündoğmuş grubundan Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ., Gürkan Taha S. (SSÇ), Aslan D. (SSÇ) ve Gökmen Miraç K. (SSÇ) olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gündoğmuş barış boyun
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