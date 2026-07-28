Türkiye kavrulacak! Prof Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: 15 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerine döneceğini duyururken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik bir açıklama geldi.

"15 GÜNLÜK KURAK PERİYOD"

Türkiye'nin Doğu Karadeniz dışında15 günlük kurak bir periyoda girdiğini aktaran Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye'nin batısı mevsim ortalamalarına geri döndü. Doğu Karadeniz dışında nerdeyse 15 gün yağış yok. Kurak bir periyoda giriyoruz. Akdeniz, Güney Doğu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun Güney Batısı Arabistan yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak. Kuzey bölgeler mevsim ortalamalarında kalacak. Güney bölgelerde Akdeniz ve Güney Ege de öğlen saatlerinde nem %20 ye düştü sıcaklık 40 C'nin üzerine çıkıyor. Orman yangını riski artıyor aman dikkat. İspanya Fransa yangın ile başa çıkmaya çalışıyor."

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege,İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Türkiye nin batısı mevsim ortalamalarına geri döndü. Doğu karadeniz dışında nerdeyse 15 gün yağış yok. Kurak bir periyoda giriyoruz. Akdeniz, Güney Doğu, Güney Ege ve Doğu Anadolunun Güney Batısı Arabistan yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak. Kuzey bölgeler… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 28, 2026

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.