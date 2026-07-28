HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AHBAP soruşturmasında şoke eden 910 konut detayı! Peşin ödemeli tuzak...

AHBAP Derneği soruşturması derinleşiyor. 4. dalga operasyonun nedeni belli oldu. 1300 konut için peşin ödeme yapıldığı ancak sadece 390 konutun teslim edildiği belirlendi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya yapılan şüpheli taşınmaz devirleri de dikkat çekti.

AHBAP soruşturmasında şoke eden 910 konut detayı! Peşin ödemeli tuzak...
Ufuk Dağ

Dün sabah saatlerinde AHBAP soruşturmasında 4. dalga operasyon yapılmış akşam saatlerinde ise derneğe kayyum atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında dördüncü dalga operasyonun detaylarına ulaşıldı. 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın; derneğin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında yürütüldüğü öğrenildi. Gözaltı listesinde Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da olması dikkat çekmişti.

AHBAP soruşturmasında şoke eden 910 konut detayı! Peşin ödemeli tuzak... 1

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 490

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan incelemelerde Ahbap Derneği'nin Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle depremzedelere bin 300 konut yapımı için anlaştığı ve dernek kasasından peşin ödemeler yapıldığı saptandı. Ancak bugüne kadar teslim edilen konut sayısının sadece 490'da kaldığı belirlendi.

DETAYLI İNCELEME DEVAM EDİYOR

12 okul yapıldığı iddiasıyla ilgili incelemeler sürerken; yetkililerin konutların yapılamamasını "Bakanlığın yer göstermemesi", peşin ödemeleri ise "Kur dalgalanması ve kaos ortamı" ile bahanesine sığındıkları öğrenildi. Savcılık derneğin kasasından bu kapsamda ne kadar para ödendiğini mercek altına aldı.

AHBAP soruşturmasında şoke eden 910 konut detayı! Peşin ödemeli tuzak... 2

YELİZ KAYA'YA 59 ŞÜPHELİ TAŞINMAZ DEVRİ

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini ise Haluk Levent'in asistanı, kasası Yeliz Kaya'ya yapılan sıralı taşınmaz devirleri oluşturdu.

İncelemelerde Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle şirket yöneticileri hakkında soruşturma yürütülüyor.

AHBAP soruşturmasında şoke eden 910 konut detayı! Peşin ödemeli tuzak... 3

60 MİLYON DOLAR İDDİASI

Gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın, geçen ay Haluk Levent gözaltına alınmadan hemen önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2018'deki uçak kazasında kızını kaybeden Başaran, kız çocuklarını desteklemek amacıyla Haluk Levent'e güven duyduğunu ifade etti. İddiaya göre Levent, "Üniversiteli kız çocuklarına yurt yapacağız" diyerek Başaran Grubu'na ait değeri 60 milyon dolar olan gayrimenkulleri Ahbap adına satın almak istedi ancak 22 taşınmazı asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine geçirdi.
Başaran, parasının ödenmediğini ve taşınmazların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikâyetçi olmuştu. Dosyada ise Başaran'ın 60 milyon dolar değer biçtiği gayrimenkullerin 22 milyon dolar olduğu iddia edilmişti.

AHBAP soruşturmasında şoke eden 910 konut detayı! Peşin ödemeli tuzak... 4

ÇEKLER MERCEK ALTINDA

Dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de takibe alındı. Çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ilişkisi şüpheli bulunan Ali Demirhan da soruşturmaya dâhil edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

İşte gözaltına alınan 13 şüpheli: Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. Yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. Yetkilisi), Murat Yaren ve Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. Yetkilileri), Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. Sahibi), Recep Demir ve Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. Yetkilileri), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. Yetkilisi), Orhan İnan (Taşınmaz devreden şahıs),Sibel Kaya (Çeklerin son cirantası), Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup Yetkilisi), Ali Demirhan (Haluk Levent ile ilişkili şüpheli), Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü)

28 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 dalga operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller dolduAnkara'da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu
Çeşitli suçlardan aranan 59 şahıstan 14’ü tutuklandıÇeşitli suçlardan aranan 59 şahıstan 14’ü tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
deprem Haluk Levent ahbap konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.