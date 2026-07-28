HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Macron'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçağı için teşekkür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’ye teşekkür etti.

Macron'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçağı için teşekkür

Macron, X platformundan yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Fransa’ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımını alıntıladı.

Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı.

Macron dan Türkiye ye yangın söndürme uçağı için teşekkür 1

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İspanya’nın ardından Fransa’ya da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtmişti.

Yumaklı, "Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadesini kullanarak, görev için yola çıkan ekiplere başarı dileklerini iletmişti.

Paylaşımında, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesine yer vermişti.

FRANSA'DA YANGIN FELAKETİ

Tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneyindeki Gironde vilayetinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangında 42 bini aşkın hektar alan alevlere teslim olurken, Gironde, Var, Landes ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar varİstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller dolduAnkara'da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu

Anahtar Kelimeler:
yangın Fransa Türkiye macron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.