Talebi reddedilince kürekle saldırdı! Plajda şaşkınlık yaratan anlar

Olay, Mersin'in Silifke ilçesindeki bir plajda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sahilde oturan vatandaşlardan bulundukları yeri boşaltmalarını istedi.

Tatilcilerin bu talebe tepki göstererek yerlerinden kalkmayı reddetmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

KÜREKLE KUM FIRLATTI

Tartışmanın büyümesiyle öfkesine hakim olamayan şüpheli, çevrede bulduğu küreği eline aldı. Daha sonra kumsaldan aldığı kumları plajda oturan vatandaşların üzerine fırlatmaya başladı.

Yaşananlar plajdakiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, saldırganın tavırları çevrede bulunan diğer vatandaşların da tepkisini çekti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Plajda kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ilgili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın neden çıktığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.