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Talebi reddedilince kürekle saldırdı! Plajda şaşkınlık yaratan anlar

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Çiğdem Berfin Sevinç

Mersin'in Silifke ilçesinde bir plajda yaşanan tartışma şaşkınlık yarattı. İddiaya göre bulunduğu alanın boşaltılmasını isteyen bir kişi, talebi reddedilince eline aldığı kürekle tatilcilerin üzerine kum fırlattı.

Olay, Mersin'in Silifke ilçesindeki bir plajda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sahilde oturan vatandaşlardan bulundukları yeri boşaltmalarını istedi.

Tatilcilerin bu talebe tepki göstererek yerlerinden kalkmayı reddetmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Talebi reddedilince kürekle saldırdı! Plajda şaşkınlık yaratan anlar 1

KÜREKLE KUM FIRLATTI

Tartışmanın büyümesiyle öfkesine hakim olamayan şüpheli, çevrede bulduğu küreği eline aldı. Daha sonra kumsaldan aldığı kumları plajda oturan vatandaşların üzerine fırlatmaya başladı.

Yaşananlar plajdakiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, saldırganın tavırları çevrede bulunan diğer vatandaşların da tepkisini çekti.

Talebi reddedilince kürekle saldırdı! Plajda şaşkınlık yaratan anlar 2

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Plajda kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ilgili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın neden çıktığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Talebi reddedilince kürekle saldırdı! Plajda şaşkınlık yaratan anlar 3

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Anahtar Kelimeler:
Mersin plaj kum kürek
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