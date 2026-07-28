CHP’deki ‘figüran’ krizi! Ajans sahibinin savunması Abdülkadir Selvi’yi de kızdırdı

CHP’nin 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinlik ve sonrasında yapılan haberler 'figüran' tartışmalarını beraberinde getirdi. CHP etkinliğine cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi.

İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerinde soruşturma başlattı. Haberlere konu olan cast ajansı sahibi CHP'den para almadığını belirtirken, "Verilen 950 TL figüranlık ücreti değildi. İnsanların cebine koyduğumuz bir gönül alma parasıydı.” dedi.

AJANS SAHİBİ KONUŞTU: ARKADAŞLIK VE DOSTLUK AMACIYLA YAPTIM

Merss Production isimli bir şirketin sahibi Ömer İne, iddialar üzerine açıklama yaparak törene destek verdiğini ancak para almadığını ileri sürdü.

Son olarak CNN Türk yayınına katılan İne, törende yakın dostum ve arkadaşı olduğunu söylediği Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Kendisinin ya da ekibinin CHP'den ya da Samet Özkaş'tan para almadığını savunan İne, hepsini arkadaşlık ve dostluk amacıyla yaptığını söyledi.

Etkinliğe katılan figüranlara 950 TL verildiği iddialarını da yanıtlayan İne, “Kimse bugün beleşe bir iş yapmaz. Ama onlar benim dostlarım oldukları için yardım ettiler. Paralı insan getirmedim. 950 TL, katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değil, beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz, yemek parası, bir gönül alma parasıydı.” dedi.

Günlerdir itibar suikastına uğradığını söyleyen İne, “Hesaplarım incelensin. CHP'den gelen bir para varsa boynum kıldan ince” ifadelerini kullandı.

CHP'li Samet Özkaş ise, CHP Genel Merkezi'nin ya da il başkanlığının bir talimatı olmadığını ve para alışverişi olmadığını söyledi.

ABDÜLKADİR SELVİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Sürecin önceden kurgulanmış bir kumpas olduğunu savunan Ömer İne, olayı ortaya çıkaran BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in haberini "provokasyon" olarak niteledi. İne'nin gazeteciyi hedef alan bu sözleri ve yapılan ödemeleri meşrulaştırma çabası, programın konuklarından Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin de tepkisine neden oldu.

Ajansa sahibinin iddialarına sert bir dille karşı çıkan Selvi "Valla kusura bakmayın eğer Kılıçdaroğlu ve CHP'ye bir provokasyon varsa sizin bu yaptığınız olur. Gazeteci orada haberini yapmış arkadaşlar, orada hiçbir şey yoktur. Yani siz parayla insan toplarsanız bu, Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de zarar verir" dedi.

GÜRSEL TEKİN: “BİZE KOMPLO KURULDU”

Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. "Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullanırken, CHP savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuştu.