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Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı!

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Kayseri'de ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtaki sürücü 2.77 alkollü çıktı. Aday sürücü olduğu belirlenen şüphelinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Polislere uzun süre direnen sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de sataşmadan duramadı. İşte o anlar...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kazaya bakan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobil sürücüsünün 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Ekiplere saatlerce zor anlar yaşatan aday sürücü, otomobilinin çekileceğini duyunca aracına binerek adeta ekiplerin sabrını sınadı.

Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı! 1

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki bir otomobili kontrol etmek için durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Z.Ş.’nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı! 2

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Aday sürücü olan Z.Ş.’nin ehliyeti daimi iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı.

Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı! 3

POLİSE DE GAZETECİYE DE SATAŞTI

Otomobilinin çekileceğini duyan Z.Ş. aracına oturdu. Otomobilinin çekilmemesi için yaklaşık 1 saat direnerek adeta ekiplerin sabrını denedi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye ve polis ekiplerine hakaretler savuran Z.Ş., güçlükle ikna edilerek otomobilden indirildi. Z.Ş.’nin kullandığı otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı! 4

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Z.Ş. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı! 5

Polisin sabrını zorladı, gazeteciye demediğini bırakmadı! 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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alkollü sürücü Ceza Kayseri Ehliyet
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