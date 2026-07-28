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Bakan Gürlek duyurdu! 14 ilde uyuşturucu operasyonu... Yüzlerce gözaltı var

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Gaziantep merkezli 14 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 548 şüpheli tespit edildi, şimdiye kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Gürlek duyurdu! 14 ilde uyuşturucu operasyonu... Yüzlerce gözaltı var
Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

YÜZLERCE GÖZALTI VAR

Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 548 şüpheli tespit edildi, şimdiye kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Gürlek duyurdu! 14 ilde uyuşturucu operasyonu... Yüzlerce gözaltı var 1

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz.

6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER; BUGÜN DÜĞMEYE BASILDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

"DEVLETİMİZİN NEFESİ DAİMA ENSELERİNDE OLACAKTIR"

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Akın Gürlek
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