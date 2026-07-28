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İstanbul'da 7 organize suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

İstanbul'da çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 7 organize suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul da 7 organize suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı 1

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 SKM, tehdit' suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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