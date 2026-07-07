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Kılıçdaroğlu'nu seçtiği iddia edilen Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi

CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında ortaya atılan "Kılıçdaroğlu'nun tarafını seçti" ve "Özgür Özel'in önerisiyle aldığı danışmanı görevden aldı" iddialarına yanıt verdi. Beşikçioğlu, tüm iddiaları yalanlayarak, "Kimsenin tarafında değilim" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nu seçtiği iddia edilen Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi

Erdal Beşikçioğlu söz konusu iddiaları yalanlarken, bu haberlerin 'maksatlı' şekilde dolaşıma sokulduğunu ve kendisinin parti içindeki tartışmalarda taraf olmadığını belirtti.

CHP’de 'mutlak butlan' kararı sonrası yaşanan ayrışma süreci her geçen gün artarken, CHP'li milletvekilleri, il başkanları, delegeler ve belediye başkanları ise fiilen 'Özel destekçisi' ve 'Kılıçdaroğlu destekçisi' olarak ikiye ayrıldı.

CHP'deki ayrışmada seçmen, vekil ve belediye başkanı desteği açık ara Özel'den yana olurken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bu tartışmada Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttuğu iddia edilmiş ve Beşikçioğlu'nun, Özel'in tavsiyesi üzerine işe aldığı danışmanın görevine son verdiği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu nu seçtiği iddia edilen Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi 1

BEŞİKÇİOĞLU İDDİALARI YALANLADI, 'TARAF DEĞİLİM' DEDİ

Sözcü TV programcısı Murat Ağırel'e açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, eskiye dönük video ve fotoğrafların kasıtlı olarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu durumun kendisini kirli bir siyasi hesaplaşmanın içine çekme amacı taşıdığını ifade etti.

Beşikçioğlu'nun açıklamalarını aktaran Ağırel, Beşikçioğlu'nun siyasette henüz çok yeni olduğunu ve kurumsal kimliğe sadık kaldığını belirttiğini söyleyerek, Beşikçioğlu'nun adaylık sürecinde hem Özel hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Kılıçdaroğlu nu seçtiği iddia edilen Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi 2

Parti içi ayrışmalarda bir figür olarak kullanılmak istemediğini belirten Beşikçioğlu, "Özgür Özel'in danışmanını kovdu" iddialarının da tamamen asılsız olduğunu dile getirdi.

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‘TARAFSIZLIK’ MESAJI VERDİ: “BEN AİLEMİ SEVİYORUM…”

Beşikçioğlu, kendisini bir tercih yapmak zorunda bırakanlara da tepki göstererek "Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Erdal Beşikçioğlu CHP
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