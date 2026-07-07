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Köşk’te kaçak sigara imalathanesine operasyon: 350 kilo tütün ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde kaçak sigara imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese yapılan baskında, 350 kilo tütün ele geçirildi.

Köşk’te kaçak sigara imalathanesine operasyon: 350 kilo tütün ele geçirildi

Kaçak sigara imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Köşk ilçesinde operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Ovaköy Mahallesi’nde sigara imal ederek piyasaya sürdükleri belirlenen N.E. (48), M.F. (31), M.K. (49) ve M.Ö. (34) isimli şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 elektronik sigara sarım makinesi, 4 kompresör, 275 bin bandrollü boş makaron, 42 bin bandrolsüz boş makaron, 35 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 5 tütün karma makinesi, 1 terazi ve 350 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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