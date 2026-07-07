21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun örgüt yapılanmasına yönelik başlattığı değişim süreci devam ederken atama krizi baş gösterdi. Göreve dönüşünün ardından 36 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu’nun, bu illerden 21’inde henüz yeni görevlendirme yapmaması CHP içerisinde yeni bir tartışma başlattı.

"TEKLİF GÖTÜRÜYORLAR KİMSE KABUL ETMİYOR"

Özgür Özel cephesi, mutlak butlan kararıyla göreve dönen yönetimin birçok il için uygun isim bulamadıklarını öne sürdü. Özel'in kurmayları, "Atama yapabilmek için onlarca kişiye teklif götürüyorlar ancak kimse kabul etmiyor. Genel Merkez adeta yönetim krizi yaşıyor. Bu süreç devam ederse teşkilatların kapısına kilit vurmak zorunda kalabilirler" dedi.

"ÇOK FAZLA ADAY OLUYOR"

Bu eleştirilere karşı CHP Genel Merkezi ise atamalarda aceleci davranılmadığını ve titiz bir değerlendirme süreci yürütüldüğünü belirtiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Genel Merkez kaynakları, bazı illerde il başkanlığı için çok sayıda başvurunun yapıldığını, adayların tek tek değerlendirildiğini ve ortak kanaatin oluştuğu isimler üzerinde karar verildiğini dile getirdi. Kurmaylar, "Çok fazla aday oluyor. Adaylar arasında bir isim üzerinde konsensüs oluştuğunda atamayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız yalnızca boş kadroları doldurmak değil, doğru isimleri görevlendirmek" değerlendirmesinde bulundu.