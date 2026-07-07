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Hürmüz yine karıştı! Gemilere füze saldırısı düzenlendi

Hürmüz'den gelen son haber yine endişeye neden oldu. 2 geminin füze saldırısına uğradığı ve ciddi hasar aldığı belirtildi.

Hürmüz yine karıştı! Gemilere füze saldırısı düzenlendi

ABD merkezli Axios haber sitesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Hürmüz yine karıştı! Gemilere füze saldırısı düzenlendi 1

İKİ GEMİ DE CİDDİ HASAR ALDI

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı’nın (UKMTO) Umman'ın Limah bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurmasının ardından, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Axios’un isimlerini gizli tutan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıya uğrayan her iki gemide de ciddi hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını ifade etti. ABD'nin İran’daki askeri hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenleyebileceği belirtilirken, İran makamlarından iddialara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

UKMTO’dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Umman’ın Limah sahilinin 8 deniz mili doğusunda, güneye doğru seyreden bir tankerin sol tarafından yabancı bir cisimle vurulduğuna dair acil durum çağrısı gönderdiği bildirilmişti. Gemiye isabet eden cismin yangına yol açtığı aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı veya çevresel etki bildirilmemiştir" ifadelerine yer verilmişti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirme uyarısında bulunulmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
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