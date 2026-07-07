NATO zirvesi başlıyor! Tüm dünyanın gözü bugün Ankara'da

Ankara'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek olan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak. Savunma sanayii iş birlikleri, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki gelişmeler, İran kaynaklı bölgesel riskler ve ittifak içi yük paylaşımı gibi kritik başlıkların ele alınacağı zirve, NATO üyesi ülkelerin liderlerini ve üst düzey heyetlerini bir araya getirecek.

SAVUNMA SANAYİİ FORUMU İLE AÇILIŞ

Bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak olan zirve, savunma sanayii, liderler diplomasisi ve güvenlik başlıklarının ele alınacağı yoğun bir takvime sahne olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in hitap etmesinin beklendiği forumda, NATO müttefikleri, ortak ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri bir araya gelerek inovasyon ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik başlıkları ele alacak.

ANKARA’DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beştepe’de öğleden sonra NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) üyesi Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri bir araya gelecek. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ev sahipliğinde AY YILDIZ Müşterek Karargâhında savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

ERDOĞAN VE LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞACAK

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Akşam programında ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek.

LİDERLER ANKARA’DA BİR ARAYA GELİYOR

Zirvenin yarın yapılacak bölümünde ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte liderleri resmi törenle karşılayacak. Törenin ardından aile fotoğrafı çekilecek ve NATO liderler toplantısı yapılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kapanış basın toplantısıyla zirve sona erecek.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve marjında baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan-Trump görüşmesinde KAAN savaş uçağında kullanılacak F-110 motorları, Türkiye’nin F-35 programına dönüş süreci, Suriye ve Gazze’deki gelişmeler gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmesi de planlanıyor.

TRUMP YOLA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da bugün başlayacak tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı.

ANKARA'DA KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi şöyle:

Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.

PARK YASAĞI

Ankara Valiliği, zirve kapsamında trafikte bazı önlem kararları aldı. Bu önlemlerden bazıları bu sabahtan itibaren uygulamaya geçecek. NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi.

Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

ANKARA'DA PARK YASAĞI BULUNAN YOLLAR

Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:

Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi.

MOTOKURYE YASAĞI DA VAR

Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı.

Motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında giriş yapamayacağı caddeler şöyle:

Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri.

GIDA VE İLAÇ TAŞIYAN ARAÇLARA DÜZENLEME

Zirve önlemleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takiben Rajiv Gandhi Caddesi'nden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.

İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanarak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabilecekler.

ESENBOĞA İÇİN NOTAM YAYIMLANDI

NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı, belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nınki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır." denildi.