HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını öne sürüldü. Beşikçioğlu'nun ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği danışmanla tartışarak görevden uzaklaştırdığını da iddia edildi.

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

CHP kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun parti içindeki tercihine ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı.

Burhan, Beşikçioğlu'nun CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını öne sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği danışmanla yaşadığı tartışmanın ardından danışmanı belediyeden gönderdiğini de iddia etti.

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? 1

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLİYOR”

Burhan, Beşikçioğlu'nun, Ekrem İmamoğlu tarafından atanan danışmanla kavga ettiğini ve kovduğunu söyledi.

Burhan, paylaştığı kulis bilgisinde şu ifadeleri kullandı:

"Erdal Beşikçioğlu kararını verdi; CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan gönderdiği danışmanla kavga ederek onu gönderdi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te seyir halindeki otomobil alev alev yandıBilecik’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
11 yaşındaki çocuk kamyonla keşiş konvoyuna daldı! 9 ölü, 20'den fazla yaralı...11 yaşındaki çocuk kamyonla keşiş konvoyuna daldı! 9 ölü, 20'den fazla yaralı...

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Erdal Beşikçioğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.