Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

CHP kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun parti içindeki tercihine ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı.

Burhan, Beşikçioğlu'nun CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını öne sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği danışmanla yaşadığı tartışmanın ardından danışmanı belediyeden gönderdiğini de iddia etti.

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLİYOR”

Burhan, Beşikçioğlu'nun, Ekrem İmamoğlu tarafından atanan danışmanla kavga ettiğini ve kovduğunu söyledi.

Burhan, paylaştığı kulis bilgisinde şu ifadeleri kullandı:

"Erdal Beşikçioğlu kararını verdi; CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan gönderdiği danışmanla kavga ederek onu gönderdi."