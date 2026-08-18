HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çerçeve yasa olarak bilinen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gül, Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ederek 'iyimserlik' mesajı verdi.

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik
Ufuk Dağ
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli ye tebrik 1

"TARİHİMİZİN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİ"

Gül, yaptığı paylaşımda söz konusu yasal adımı "Cumhuriyet tarihinin önemli konularından birinde açılan yeni bir kapı" olarak nitelendirdi. Süreçte rol oynayan liderlere ve devlet kademelerine teşekkür eden Gül, şu ifadeleri kullandı:

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli ye tebrik 2

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEBRİK

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır.

Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan Devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçtiKopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti
Sivas'ta katliam gibi kazaSivas'ta katliam gibi kaza

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Antalya'da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia

Antalya'da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.