Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"TARİHİMİZİN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİ"

Gül, yaptığı paylaşımda söz konusu yasal adımı "Cumhuriyet tarihinin önemli konularından birinde açılan yeni bir kapı" olarak nitelendirdi. Süreçte rol oynayan liderlere ve devlet kademelerine teşekkür eden Gül, şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEBRİK

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır.

Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan Devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."