HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den kritik hamle! Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi. ABD'nin bölgeye göndereceği ek asker sayısı da belli oldu.

ABD'den kritik hamle! Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler

İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi.

ABD den kritik hamle! Orta Doğu ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler 1

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

ABD den kritik hamle! Orta Doğu ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler 2

The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.

ORTA DOĞU'YA 10 BİN EK ASKER

ABD'de Wall Street Journal gazetesine bilgi veren ABD'li yetkililer de ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtti.

ABD den kritik hamle! Orta Doğu ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler 3

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de, San Diego'daki ana limanından ayrıldığını aktararak, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşacağını kaydetti.

ABD den kritik hamle! Orta Doğu ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler 4

BÖLGEDE 2 UÇAK GEMİSİ VE 50 BİN ASKERİ BULUNUYOR

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

ABD den kritik hamle! Orta Doğu ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler 5
ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldıFon soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı
Halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldiHalde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Meclis'te dikkat çeken protesto

Meclis'te dikkat çeken protesto

TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.