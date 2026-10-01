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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Türkiye güne yeni bir operasyonla uyandı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapılıyor. Operasyon kapsamında aralarında Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!
Ufuk Dağ

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı! 1
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı! 2

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları çerçevesinde bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda adreste arama gerçekleştirilirken, 59 şüpheli de gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte bazı daire başkanlarının da gözaltına alındığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı! 3


Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer

Operasyon çerçevesinde belediyede aramaya yapılırken, çevrede polis ekipleri tedbir aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin
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