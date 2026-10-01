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Adana'da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar

Adana’da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalanırken, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.

Adana'da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 298 ekip ve 1.607 personelin katıldığı uygulamada 1 helikopter, 4 drone ve 4 eğitimli dedektör köpek de görev aldı.

Adana da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar 1

"66 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI"

Uygulama kapsamında 26 bin 531 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 7 bin 580 araç kontrol edilirken, 1 araç trafikten men edildi, 1 çalıntı araç ele geçirildi. Denetimlerde 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.

Adana da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar 2

"SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Uygulamalarda 11 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ve 155 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 18 fişek, 2 kesici alet, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi.

Adana da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar 3

"KUMAR OYNATAN İŞYERİNE İŞLEM"

Denetimlerde 15 umuma açık işyeri kontrol edildi. Kumar oynattığı tespit edilen 1 işyeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 2 şahsa toplam 23 bin 208 TL idari para cezası uygulandı.
Adana da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar 4

Öte yandan, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 9 şahsa toplam 15 bin 876 TL idari para cezası kesildi.

Adana da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar 5

Adana da gece boyu sürdü! Tek tek yakalandılar 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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