Adana'da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'DA HALDE KORKUTAN YANGIN: 22 DÜKKAN KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede sebze ve meyve kasaları alev topuna dönerken, yangın 21 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İTFAİYE VE TOMALAR MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



İtfaiye ekiplerine orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. 22 iş yerinin küle döndüğü yangın kontrol altına alındı.

