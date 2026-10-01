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Adana'da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana'da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde çıkan yangın, 21 iş yerine daha sıçradı. Kontrol altına alınan yangında 22 iş yeri küle döndü. İtfaiye ekiplerine orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. 22 iş yerinin küle döndüğü yangın kontrol altına alındı.

Adana'da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi 1

ADANA'DA HALDE KORKUTAN YANGIN: 22 DÜKKAN KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede sebze ve meyve kasaları alev topuna dönerken, yangın 21 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Adana da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi 2

İTFAİYE VE TOMALAR MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Adana da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi 3

İtfaiye ekiplerine orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. 22 iş yerinin küle döndüğü yangın kontrol altına alındı.
Adana da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi 4

Adana da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi 5

Adana da halde çıkan yangında 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana İtfaiye
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