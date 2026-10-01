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Malatya'da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan H.İ.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi havaalanı yolu 2. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yeter (43) idaresindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç, kent merkezi istikametine seyir halindeyken 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağına geldiği sırada havalimanı istikametine seyreden H.İ.C. (45) yönetimindeki 44 FK 630 plakalı otobüsle çarpıştı.

Malatya da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı 1

MALATYA'DAKİ FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter (41) hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan A.B.G. (19) ve B.S E. (22) yaralandı.

Malatya da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı 2

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.İ.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya yolcu otobüsü kaza
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